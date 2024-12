Ponte Preta começa dezembro com saídas e renovações de contrato

Disposto a promover uma reformulação geral para a temporada de 2025, a Ponte Preta começou a semana com a liberação de alguns jogadores e a tentativa de renovação com outros. E, com a chegada do técnico Alberto Valentim, essas mudanças foram aceleradas ainda mais, e a segunda-feira, começou com definições.

Prova disso, é que o departamento de futebol, teve a primeira baixa. Com uma carta de despedida nas redes sociais, o preparador físico Thiago Vegette confirmou a saída do clube. "Informo que hoje estou me despedindo da Associação Atlética Ponte Preta. Apesar de todo o esforço e dedicação de todos nós, o resultado final não foi o que desejávamos", postou o profissional.

Além dele, o goleiro Luan Ribeiro também não ficará no Estádio Moisés Lucarelli, em 2025. Fora dos planos, o seu contrato, que era válido até o dia 30 de novembro, não foi renovado. Na Ponte Preta desde 2019, em sua grande parte no banco de reservas, disputou apenas cinco jogos em 2024.

Outro jogador que dificilmente seguirá no clube alvinegro será o atacante Matheus Régis. Com contrato de empréstimo junto ao São Bernardo até dia 31, ele deve ser devolvido ao time de origem. Pela Ponte Preta, disputou 30 jogos, dois gols e uma assistência. Existe a possibilidade dele ser mantido no time do ABC para o Paulistão ou ser novamente emprestado.

Por outro lado, a chegada do técnico Alberto Valentim mudou o destino de três jogadores, que tinham suas saídas como certas, mas por pedido do novo comandante devem seguir no clube em 2025. São eles: o volante Emerson Santos e os atacantes Renato e Iago Dias.

A renovação com Renato, inclusive, está encaminhada. Neste ano disputou 27 jogos com a camisa alvinegra e marcou cinco gols. Já Iago Dias, que teve sua renovação aprovada pela diretoria tem tudo para ficar até o final da Série B. Em 2024, foram 40 jogos, cinco gols e duas assistências.

Por fim, o volante Emerson Santos também tem conversas para seguir no Majestoso. Ele foi titular em grande parte do ano, com 44 participações.