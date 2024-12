Mundial de Clubes 2025: acompanhe ao vivo o sorteio dos grupos no "Deu Liga"

Os grupos do Mundial de Clubes serão definidos nesta quinta-feira (5), em Miami, às 15h (de Brasília). O podcast Deu Liga, no YouTube de GZH, fará a transmissão ao vivo do evento.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os representantes brasileiros. Além deles, a América do Sul estará representada na competição por Boca Juniors e River Plate. A Europa terá 12 times, como Real Madrid, Manchester City e PSG.

Tudo que se sabe sobre o Mundial de Clubes 2025

Os potes

Pote 1: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Real Madrid, Manchester City, PSG e Bayern de Munique

Pote 2: Chelsea, Porto, Benfica, Inter de Milão, Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e RB Salzburg

Pote 3: Botafogo, Boca Juniors, Ah-Ahly, Wydad Casablanca, Al-Hilal, Ulsan, Monterrey e León

Pote 4: Inter Miami, Seattle Souders, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance, Mamelodi Sundowns, Pachuca e Auckland City.

Como funcionará o sorteio

A entidade indica que o sorteio terá como princípio a garantia da competitividade, da diversidade geográfica e do equilíbrio do torneio, não só na fase de grupos, como no mata-mata.

O Pote 1 traz os quatro europeus e os quatro sul-americanos com melhor posição no ranking de suas confederações. O Pote 2 é composto pelos oito times restantes da UEFA. O Pote 3 reúne as duas equipes com melhor ranking na Ásia (AFC), na África (CAF) e nas Américas Central, do Norte e Caribe (Concacaf), além das duas equipes sul-americanas restantes. O Pote 4 tem os dois times que cada uma dessas regiões, além dos representantes da Oceania e do país sede, o Inter Miami.

Algumas restrições serão impostas ao longo do sorteio, incluindo o princípio de que nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação continental. Isso se aplica a todas as confederações, menos a UEFA, que será representada por 12 equipes no torneio. Portanto, quatro dos oito grupos terão dois clubes europeus.

Por motivos de tabela, os dois clubes dos Estados Unidos, Inter Miami e Seattle Sounders, serão automaticamente alocados na quarta posição dos grupos A e B, respectivamente. Inter Miami vai fazer o jogo de abertura da competição no Estádio Hard Rock, em Miami.

Formato do torneio

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022. Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata, também seguindo o formato da Copa do Mundo até 2022, será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.

Regras

Cada time pode levar 35 jogadores ao Mundial de Clubes, mas podem relacionar no máximo 26 para cada partida. Dois cartões amarelos acumulados suspendem o atleta, e a contagem será zerada apenas nas quartas de final.

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos (uma novidade em torneios organizados pela Fifa), seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata da competição, que começa nas oitavas de final. Em caso de empate nos playoffs, a partida será decidida na prorrogação com disputa de pênaltis em sequência.

Também foi definido pela Fifa que não pode haver clubes que pertençam a outra equipe ou que sejam controlados pela mesma empresa ou indivíduo. Foi confirmada a nova janela de transferências entre 1º e 10 de junho de 2025, que fica a cargo das federações.

Onde assistir ao Mundial

A Fifa+ anuncia transmissão das partidas ao vivo.

Demais canais de transmissão serão conhecidos nos próximos meses, conforme definições de datas e logísticas da competição.

Datas do torneio

15 de junho até 13 de julho;

As 12 sedes da competição