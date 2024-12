Laura Pigossi estreia com vitória sem sustos no WTA 125 de Florianópolis

Laura Pigossi (163ª no ranking) marcou a sua estreia no WTA 125 de Florianópolis, nesta terça-feira, com uma vitória tranquila sobre a finlandesa vinda do quali Anastasia Kulikova (384ª). O triunfo foi por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2, em 1h06 de partida.