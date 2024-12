Estêvão revela que fará pedido especial para Messi no Mundial de Clubes de 2025

O atacante Estêvão está ansioso para enfrentar o astro Lionel Messi no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo ano. O Palmeiras caiu no grupo do Inter Miami, time do jogador argentino, no novo torneio do calendário do futebol internacional. O jogo entre o Palmeiras e a equipe norte-americana acontece no dia 23 de junho de 2025, em Miami. O duelo será válido pela terceira rodada do Grupo A do Mundial.