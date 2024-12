City se apega a um 'reset' urgente para salvar temporada

Com Pep Guardiola exaltando seu legado com seis dedos em riste para a torcida do Liverpool - um para cada título da Premier League - em sua derrota por 2 a 0 em Anfield, no domingo, o Manchester City chega à 14ª rodada precisando de um "reset" urgente.

Este triunfo deixa o líder Liverpool com 11 pontos de vantagem sobre o atual campeão, que caiu para a quinta colocação.

À frente dos azuis de Manchester estão Arsenal e Chelsea, a seis pontos do Liverpool, e Brighton (4º), com a mesma pontuação. Em suas últimas sete partidas contando todas as competições, o City soma seis derrotas e um empate.

"Quando você vence, você sorri. Quando eles vencem, eles sorriem. É parte do jogo", disse Guardiola sobre seu gesto, em resposta aos cânticos da torcida do Liverpool. "Você será demitido pela manhã", dedicaram os aficionados dos "Reds" ao treinador espanhol.

"Sinto muito, não esperava que Anfield cantasse sobre demissão... Talvez eu mereça ser demitido, dados os resultados que tivemos", acrescentou Guardiola friamente.

- Sem pontuar em novembro -

"Temos que fazer um reset e começar do zero. Veremos o que acontece até o final de temporada. Há que aceitar a situação e construir a partir daí", explicou.

Após ser a única equipe da Premier League que não somou pontos em novembro, nem tampouco no primeiro duelo de dezembro, o City tenta iniciar uma reconstrução nesta quarta-feira diante do Nottingham Forest, uma das revelações da temporada, que ocupa a sexta posição, a um ponto dos atuais campeões.

Os desfalques têm sido uma das razões para o declínio do City. O clube não conta com Rodri, o Bola de Ouro de 2024, nem Mateo Kovacic, o principal candidato para suprir a ausência do espanhol no meio-campo, além de John Stones, Jérémy Doku e Kevin De Bruyne.

Na 14ª rodada, que será disputada entre esta terça e quinta-feira, o Liverpool, uma máquina imparável com 11 vitórias em 13 partidas da Premier League, visita o Newcastle (11º) na quarta.

No mesmo dia, o Arsenal receberá um Manchester United (9º) que parece renascer nas mãos de seu novo treinador, o português Ruben Amorim. No domingo, os "Red Devils" venceram o Everton (15º) por 4 a 0. Além disso, o Chelsea vista o lanterna Southampton (20º).

A rodada do meio de semana também será marcada pela estreia no banco de reservas, comandando o Leicester (16º), do ex-jogador holandês Ruud Van Nistelrooy, que foi técnico interino no United por algumas semanas entre outubro e novembro, até a chegada de Amorim.

Van Nistelrooy estreia nesta terça, em casa, contra o West Ham (14º), cujo treinador, o espanhol Julen Lopetegui, se encontra em dificuldades após somar no domingo, contra o Arsenal (5-2), sua sexta derrota em 13 compromissos.

-- Programa da 14ª rodada (no horário de Brasília):

- Terça-feira

(16h30) Ipswich Town - Crystal Palace

(17h15) Leicester - West Ham

- Quarta-feira

(16h30) Everton - Wolverhampton

Newcastle - Liverpool

Manchester City - Nottingham Forest

Southampton - Chelsea

(17h15) Aston Villa - Brentford

Arsenal - Manchester United

- Quinta-feira

(16h30) Fulham - Brighton

(17h15) Bournemouth - Tottenham

Classificação: Pts J V E D GP GC Dif

1. Liverpool 31 12 10 1 1 24 8 16

2. Arsenal 25 13 7 4 2 26 14 12

. Chelsea 25 13 7 4 2 26 14 12

4. Brighton 23 13 6 5 2 22 17 5

. Manchester City 23 12 7 2 3 22 17 5

6. Nottingham 22 13 6 4 3 16 13 3

7. Tottenham 20 13 6 2 5 28 14 14

8. Brentford 20 13 6 2 5 26 23 3

9. Manchester United 19 13 5 4 4 17 13 4

10. Fulham 19 13 5 4 4 18 18 0

11. Newcastle 19 13 5 4 4 14 14 0

12. Aston Villa 19 13 5 4 4 19 22 -3

13. Bournemouth 18 13 5 3 5 20 19 1

14. West Ham 15 13 4 3 6 17 24 -7

15. Everton 11 13 2 5 6 10 21 -11

16. Leicester 10 13 2 4 7 16 27 -11

17. Crystal Palace 9 13 1 6 6 11 18 -7

18. Wolverhampton 9 13 2 3 8 22 32 -10

19. Ipswich Town 9 13 1 6 6 13 24 -11

20. Southampton 5 13 1 2 10 10 25 -15