Campeão da Libertadores, Luiz Henrique foi vítima de tentativa de extorsão: "Quero R$ 20 mil na minha conta amanhã"

Atacante (direita) foi autor de um dos gols do título do Botafogo.

Horas antes de ser autor de um dos gols do título do Botafogo na Libertadores, o atacante Luiz Henrique foi vítima de tentativa de extorsão. Segundo o portal G1, ele recebeu mensagens pedindo o depósito de R$ 20 mil para que imagens suas não fossem expostas nas redes sociais.

Essa não foi a primeira vez que o atacante do Botafogo sofreu com tentativas de extorsão. Antes do jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão, um homem fez as mesmas ameaças e chegou a pedir R$ 40 mil.