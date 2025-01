Brasil perde para Alemanha e é eliminado na United Cup de tênis

Depois de perder o primeiro jogo do grupo E diante da China (3 a 0), os brasileiros não tinham escolha a não ser vencer a Alemanha para manter as chances de seguir na competição, mas os alemães foram muito superiores.

O Brasil, que não venceu nenhum dos seis jogos que disputou, se junta assim à Espanha como uma das equipes já eliminadas neste torneio. A seleção espanhola perdeu no sábado para a Grécia.

A Argentina, que surpreendeu a anfitriã Austrália no sábado, se classificará para as quartas de final como primeira do grupo se vencer o Reino Unido na segunda-feira.