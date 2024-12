Atalanta vence Roma por 2 a 0 e segue na cola do líder, Napoli

A Atalanta continua no encalço do líder, Napoli, na Serie A, após vencer a Roma, por 2 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira (2), no último duelo da 14ª rodada.

Com 31 pontos, a 'Dea' está a apenas um ponto do líder Napoli, graças a um arremate desviado de Marten de Roon (aos 69 minutos) e ao gol de cabeça do ex-jogador romano Nicolo Zaniolo (aos 89).

O time de Bérgamo soma, assim, sua oitava vitória consecutiva entre todas as competições que disputa e coloca três pontos de vantagem sobre Inter de Milão, Fiorentina e Lazio, antes de receber o Milan pelo Campeonato Italiano e o Real Madrid na Liga dos Campeões.

"É sempre ótimo vencer, mas temos que manter os pés no chão e ir jogo a jogo. Mas esta sequência nos dá muita confiança", declarou De Roon à Sky Sports.

Os homens de Gian Piero Gasperini, que já fizeram história na campanha passada ao conquistarem a Liga Europa, dão mostras de solidez na candidatura à luta pelo 'Scudetto' semana após semana.

A Atalanta nunca conquistou o campeonato nacional da Itália, mas atualmente é a equipe mais artilheira e em forma da Serie A, um estado que contrasta totalmente com a Roma.

O jogo supunha o retorno do treinador Claudio Ranieri ao Estádio Olímpico, mas o experiente técnico não pôde evitar a sexta derrota nos últimos sete compromissos no Campeonato Italiano. A Roma ocupa a 15ª posição com 13 pontos, apenas dois a mais que o Como, a primeira equipe na zona de rebaixamento.

Antes do apito inicial, os torcedores receberam Ranieri com cânticos e cartazes e, durante o aquecimento, os jogadores da Roma usaram camisas com a mensagem "Força Edo" para Edoardo Bove, jogador que defende a Fiorentina e sofreu um colapso em campo na partida contra a Inter neste domingo.

Bove, formado na base da Roma e cedido ao time de Florença desde agosto, está "desperto, alerta e orientado", conforme noticiou a 'Viola' nesta segunda-feira. O clube também informou que serão realizados novos exames "para estabelecer o que fez com que se chegasse a esta situação crítica ontem [domingo]".

O meio-campista de 22 anos fazia parte do elenco da Roma que ganhou a Liga Conferência em 2022 e chegou à final da Liga Europa um ano depois, sob a batuta do português José Mourinho.

Devido à suspensão da partida entre Inter e Fiorentina, ambas as equipes ainda têm um jogo a menos que a Atalanta.