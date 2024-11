O momento difícil vivido por Max Verstappen na temporada da Fórmula 1 deve se prolongar pelo GP de São Paulo, neste fim de semana. O piloto holandês foi punido com a perda de cinco posições no grid de largada da corrida de domingo, no Autódromo de Interlagos. A punição, já aguardada, foi oficializada nesta sexta-feira.