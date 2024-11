O Santos está preparado para o jogo contra o Vila Nova, marcado para as 16h30 deste sábado, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o time pode garantir o acesso à elite do futebol nacional no domingo caso o Ceará tropece na rodada. A equipe vem de duas vitórias seguidas - contra Ceará e Ituano, respectivamente - e conta com a boa fase de Guilherme para conquistar essa ascensão.