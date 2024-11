Memphis Depay vem conquistando o torcedor corintiano por sua dedicação em campo e também pelos gols que tem marcado neste seu início de trajetória no clube. No entanto, seu esforço ainda não tem sido suficiente para garantir uma vaga na seleção holandesa. Nesta segunda-feira, Ronald Koeman deu uma entrevista coletiva e explicou a ausência do jogador para os dois jogos da equipe laranja pela Liga das Nações.