O Sport conquistou uma importante vitória na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro e complicou a Ponte Preta no lado oposto da tabela. Na noite deste sábado (16), o time pernambucano aplicou uma goleada de 4 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 37ª e penúltima rodada.