A Sogipa encerrou sua participação no Troféu Brasil de Judô, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, com mais cinco medalhas. Neste sábado (2), a equipe sogipana faturou três pódios em uma mesma categoria, o meio-pesado masculino (até 100 kg) e mais um no meio-médio masculino (81 kg) e outro no médio feminino (até 70 kg). No geral, foram seis pódios, com dois ouros.