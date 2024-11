A Portuguesa aprovou, nesta terça-feira, durante votação dos sócios do clube, a constituição da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) apresentada em conjunto pela Tauá Partners, XP Investimentos e Revee. Foram 158 votos a favor e apenas 26 contra. As três empresas vão investir R$ 1 bilhão no clube paulistano, que vendeu 80% de suas ações e manterá 20% sob domínio da associação.