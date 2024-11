A Polícia Civil iniciou as investigações para descobrir quem depredou a homenagem a Roger Machado, atual técnico do Inter, na Calçada da Fama da Arena. O local onde estão as marcas dos pés do ex-lateral do Grêmio foi cimentado na madrugada de sábado (2). O caso está com a 4ª DP, que instaurou inquérito por dano qualificado.