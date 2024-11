A situação do Real Madrid neste ponto da temporada é bem diferente do que se imaginava antes das partidas começarem. A chegada de Kylian Mbappé após os clubes conquistar o 15º título da Champions League e mais um Campeonato Espanhol elevou as expectativas para 2024/2025. Contudo, chegando o final do ano, a situação do clube merengue é complicada.