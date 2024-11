A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, descartou a contratação de Neymar em 2025. A dirigente entende que as próximas contratações do clube alviverde devem passar pela aprovação dos departamentos técnico e médico e, por último, pela sua aprovação. As condições atuais do craque brasileiro o distanciam do clube, e a presidente prefere manter a política de manutenção das estrelas do elenco e contratações pontuais para o novo Mundial.