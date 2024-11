Sem Gabigol, barrado pela diretoria desde o título da Copa do Brasil, o Flamengo teve os jovens jogadores da base como protagonistas na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time rubro-negro foram marcados por Guilherme Costa, de 18 anos, e Matheus Gonçalves, 19. Derik Lacerda descontou.