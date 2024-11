Com a presença de Gabigol, afastado pela diretoria, nas arquibancadas e muita festa no Maracanã, o Flamengo atacou muito o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), mas só empatou sem gols, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi uma reedição da decisão da Copa do Brasil realizada no domingo, em Belo Horizonte, com vitória e título da equipe rubro-negra.