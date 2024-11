Com um gol de falta de David Luiz, o Flamengo derrotou o Cruzeiro, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 58 pontos, na quarta colocação, superado apenas por Botafogo (67), Palmeiras (61) e Fortaleza (60). Já a equipe mineira segue com 44, em oitavo lugar.