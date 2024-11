'Escândalos envolvendo bets e atletas podem acabar com o esporte', diz CFO do Vasco

Com a rápida expansão do mercado de apostas esportivas no Brasil, a relação entre esporte e bets tem despertado preocupações entre dirigentes e especialistas. A influência das apostas na integridade do esporte, tanto em nível econômico quanto moral, tem sido tema recorrente nas discussões dos principais envolvidos na indústria esportiva. Raphael Vianna, CFO e diretor do Vasco SAF, classifica o problema como "muito grande para a credibilidade do esporte" e pondera que os escândalos envolvendo as bets podem "acabar com o esporte".