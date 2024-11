Em um jogo em que esteve duas vezes atrás no marcador, o Minas Tênis Clube derrotou o Fluminense, na quinta-feira (27), no Rio de Janeiro, e assumiu a vice-liderança da Superliga feminina de vôlei. Com parciais de 21/25, 25/23, 18/25, 25/23 e 15/10, após duas horas e 52 minutos, o time de Belo Horizonte conquistou sua sétima vitória em oito rodadas e chegou aos 19 pontos, três menos que o líder Praia Clube.