Com a ampliação para 18 modalidades olímpicas, os Jogos da Juventude serão disputados de 13 a 28 de novembro em João Pessoa, na Paraíba. A principal competição multiesportiva entre jovens do país, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), terá a participação de 4.208 atletas, a maioria deles, assim como foi na delegação do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024, de mulheres.