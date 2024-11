Bruno Henrique é chamado de 'bandido' e atingido por copo; Filipe Luís pede respeito

Bruno Henrique foi xingado no primeiro jogo após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que o investiga como suspeito de participar em esquema de aposta. Na vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Cruzeiro, no Independência, em Belo Horizonte, o atacante foi alvo de copos jogados por torcedores cruzeirenses enquanto era substituído. Um coro que gritava "bandido" o acompanhou na saída do gramado. O jogador ainda não se manifestou sobre o caso