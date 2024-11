Bia Haddad salva match points, vence argentina e Brasil empata duelo na Billie Jean King Cup

Maior esperança do Brasil na Billie Jean King Cup, Beatriz Haddad Maia sofreu nesta sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, mas buscou a virada contra Jazmin Ortenzi, 274ª do ranking, para empatar o confronto com a Argentina, pelos playoffs da competição que é considerada a Copa do Mundo do tênis feminino. Bia salvou dois match points na segunda parcial antes de iniciar sua reação e vencer por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/2, em 2h36min.