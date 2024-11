A publicação do presidente do Corinthians, Augusto Melo, doando R$ 1 mil para a vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida de R$ 710 milhões que o clube tem com a Caixa Econômica Federal, não pegou bem nas redes sociais. Os torcedores ironizaram o valor investido pelo mandatário, considerando a quantia baixa, e comentaram na postagem de Melo.