Atlético de Madrid expulsa nove sócios devido aos incidentes em clássico com Real Madrid

O Atlético de Madrid anunciou, nesta sexta-feira, a conclusão das investigações sobre os incidentes ocorridos no clássico contra o Real Madrid, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. O clube decretou a expulsão definitiva de nove sócios identificados como causadores dos distúrbios, que levaram à suspensão da partida por 24 minutos e também à sanção parcial do Metropolitano, que ficará fechado por três jogos na divisão inferior do Fundo Sur. Além disso, a diretoria atleticana vai ter de arcar com uma multa de 45 mil euros (cercs de R$ 285 mil).