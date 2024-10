Thiago Wild conseguiu uma ótima vitória no ATP 250 da Antuérpia. Após furar o qualifying, o tenista brasileiro venceu mais uma partida, nesta terça-feira (15), e avançou às oitavas de final da competição disputada na Bélgica. Diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard, 48º do mundo, o paranaense marcou 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/3, após uma hora e 18 minutos.