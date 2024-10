A brasileira Bia Haddad Maia está de volta ao top 10 do ranking mundial. A tenista paulista, que nas últimas semanas foi campeã do WTA 500 de Seul e parou nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, somou pontos que a fizeram retornar ao 10º lugar, posição que ocupou por duas semanas em junho do ano passado.