Ainda não foi desta vez que Novak Djokovic conseguiu ingressar no seleto grupo de jogadores com uma centena de títulos em torneios da ATP. Neste domingo (13), na final do Masters 1000 de Xangai, na China, o sérvio buscava o pentacampeonato do evento, mas esbarrou no número 1 do ranking, o italiano Jannik Sinner, que marcou 7/6 (4) e 6/3, em 1h37min de partida.