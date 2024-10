Após recuperar a condição de número 1 do Brasil, Thiago Wild, 80º do mundo, superou uma sequência irregular recente e conseguiu furar o qualifying do ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica. Ele superou nesta segunda-feira (14) o estoniano Mark Lajal, de 21 anos e 216º do ranking, por 2 a 0 (6/2 e 6/3). Seu adversário na estreia na chave principal será o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 48º do mundo.