Brasil e Argentina definem neste domingo, às 12 horas (de Brasília), o novo campeão da Copa do Mundo de Futsal, em decisão na Humo Arena, em Tashkent, no Usbequistão. Acostumadas a se enfrentar, as seleções chegam com enorme equilíbrio após 100% de aproveitamento e o pivô Rafa Santos vê "concentração e aspecto mental" como decisivos para o título.