Inter e Grêmio chegam para o Gre-Nal 443 do próximo sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, com times praticamente definidos e formas de jogar conhecidas. No duelo tático entre Roger Machado e Renato Portaluppi, as duas equipes têm pontos fracos a serem explorados. Zero Hora aponta por onde os dois treinadores podem obter vantagem no clássico válido pela 30ª rodada do Brasileirão.