Com três golaços, o Mirassol conquistou mais uma importante vitória rumo ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time do interior recebeu a Ponte Preta no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), e venceu por 3 a 0, pela 34.ª rodada. Dois gols foram marcados somente no fim do jogo, mas o time da casa controlou a partida desde o começo.