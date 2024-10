"Ele quis viajar para jogar", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta terça-feira (1º), véspera do jogo contra o Lille pela Liga dos Campeões, sobre a presença do atacante francês Kylian Mbappé, que se recuperou "muito rápido" de sua lesão no bíceps femoral da perna esquerda.