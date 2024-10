Líder da Série B com 62 pontos e próximo de garantir o acesso para retornar à elite do futebol nacional, o Santos treinou nesta quinta-feira pela manhã e o treinador Fábio Carille aproveitou a atividade para fazer ajustes na equipe visando o duelo de sábado, com o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B.