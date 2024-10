O italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking mundial, derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, número 2, neste sábado, de virada, por 2 seta a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/3, e venceu o Six Kings Slam, torneio de exibição em Riad, na Arábia Saudita. O prêmio pelo título foi de US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões).