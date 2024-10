O retorno do brasileiro Vini Jr. aos gramados após ser desprezado e perder a Bola do Ouro para Rodri, do Manchester City, vai demorar um pouco mais. Por causa da tragédia das fortes chuvas e enchentes que causaram danos e mortes na região de Valência, o jogo deste sábado no Campeonato Espanhol acabou adiado, assim como outras quatro partidas, incluindo duelos da segunda divisão, também foram remanejadas.