Com um galo de mascote, tendo sede próximo a cemitério e um nome exótico, um time até então amador, no interior de São Paulo, virou Sociedade Anônima do Futebol (SAF), e mira as primeiras competições de base já em 2025. Trata-se do modesto Esporte Clube Meia-Noite, da cidade de Patrocínio Paulista, que tem cerca de 14,5 mil habitantes, conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).