Garantido na final da Copa Libertadores após eliminar o Peñarol nas semifinais (venceu o jogo de ida por 5 a 0 no Rio e perdeu a volta por 3 a 1 em Montevidéu), o Botafogo agora tem o pensamento voltado para a partida mais importante da história do clube: a decisão do torneio sul-americano com o Atlético-MG, marcado para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires.