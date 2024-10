Herói do Flamengo contra o Corinthians ao anotar o gol do triunfo por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, o lateral-esquerdo está fora do jogo contra o Bahia, no Brasileirão. O jogador sentiu um desconforto na coxa e, sem lesão, de acordo com o clube, será preservado.