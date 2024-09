Não faz muito tempo, Abel Ferreira lamentava ter de fazer peripécias para armar o time do Palmeiras com tantos desfalques. A fase vem virando e aos poucos sobram opções. O zagueiro Vitor Reis vem trabalhando forte com o grupo após se recuperar de um edema na coxa direita e se tornou uma "dor de cabeça boa" para o treinador definir o time que inicia a partida diante do Criciúma, neste domingo, no Allianz Parque, às 16 horas, pelo Brasileirão.