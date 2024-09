A sexta-feira foi de alívio, grupo leve e treinamento final visando a volta ao Brasileirão, no qual está na zona de rebaixamento e tem duro compromisso na casa do líder Botafogo, neste sábado, às 21 horas. Feliz com duas vitórias seguidas e vaga nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians fez atividades na academia e campo e o volante Raniele deu a receita para fazer bonito no Rio: entrega e disposição.