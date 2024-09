O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Internacional nesta sexta-feira à pena pecuniária de R$ 6 mil por incidente ocorrido no clássico com o Grêmio, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedores atiraram sinalizadores na área próxima aos reservas gremistas.