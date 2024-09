O britânico Lando Norris (McLaren) brilhou nos dois primeiros treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira (20), junto com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), com o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), em sérias dificuldades e punido por usar um palavrão em uma entrevista coletiva.