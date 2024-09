Lesionado desde 2023, Neymar não deve entrar em campo neste ano. Em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o afasta dos gramados desde outubro de 2023, o jogador vem sendo monitorado pelo Al Hilal. Jorge Jesus, treinador do clube saudita, afirmou que o atacante será reavaliado em janeiro sobre a possibilidade de retornar aos gramados. Até lá, a tendência é que continue com sua recuperação na Arábia Saudita.