Missão impossível no WSL Finals? Tati Weston-Webb sem pressão e Ítalo Ferreira quer intensidade

"Estou me sentindo super leve, ótima, confiante e orgulhosa de mim mesma." Após marcar seu nome na história do surfe nacional feminino com a conquista da prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Tatiana Weston-Webb se prepara para uma "missão impossível": se tornar a primeira mulher a conquistar a WSL (Circuito Mundial de Surfe) Finals e uma medalha olímpica no mesmo ano. Após uma temporada atípica, muito em função da realização da Olimpíada em julho deste ano, Tati se apoia justamente no objetivo conquistado nas águas de Teahupoo para entrar na luta pelo título do Mundial. Mas se engana quem pensa que a responsabilidade vem pesando nos ombros dessa gaúcha radicada no Havaí.