Gabriel Martinelli festeja volta por cima no Arsenal e convocação à Seleção Brasileira

Criticado pelos torcedores do Arsenal no início da temporada europeia e ausente na lista de agosto do técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos jogos com Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Gabriel Martinelli atravessa um novo momento. O atacante foi o destaque da vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Leicester, pelo Campeonato Inglês, anotando o gol que inaugurou o placar e dando o passe para o tento de Trossard, no último sábado.