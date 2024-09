O Brasil está perto de encerrar um jejum na Fórmula 1. O jovem Gabriel Bortoleto se aproximou de um acerto para virar piloto titular da Audi a partir da próxima temporada. Um acerto com o time, que atualmente se chama Kick Sauber, poderia ser anunciado até mesmo no fim de semana, no GP do Azerbaijão, realizado na cidade de Baku, onde está concentrado o circo da F-1 pelos próximos dias.