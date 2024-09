O técnico Tite continua acumulando notícias ruins no Flamengo. Além de ver a equipe ceder a igualdade ao Vasco no fim do jogo pelo Brasileirão, o treinador perdeu mais um jogador por lesão. O atacante Luiz Araújo teve uma fratura de cartilagem no joelho direito detectada, terá de passar por artroscopia e se torna desfalque por até dois meses.